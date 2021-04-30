Блінкен приїде на запрошення Кулеби.

Державний секретар США Ентоні Блінкен перебуватиме з робочим візитом в Україні 5-6 травня.

Як повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ, Блінкен приїде на запрошення глави МЗС Дмитра Кулеби.

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6 травня глави української та американської дипломатії проведуть переговори. Вони предметно обговорять розвиток стратегічного партнерства України та США, поглиблення взаємодії у політичній та безпековій сферах, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій, йдеться у повідомленні.

У МЗС наголосили, що візит є свідченням міцного партнерства України та США задля підтримки зусиль нашої держави з протидії російській агресії та втілення внутрішніх трансформацій.

Стягування військ РФ до українських кордонів

У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

20 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що чисельність російських військовослужбовців на кордоні з Україною за тиждень збільшиться до понад 120 тисяч.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити "раптову перевірку" російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки "всіх поставлених цілей досягнуто".

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Автор: Катерина Лиманська