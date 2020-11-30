Разумков оприлюднив фото результатів свого ПЛР-тесту від 29 листопада.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков повідомив, що одужав після COVID-19.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Добрий ранок! Нарешті знову звичний робочий графік! Ще раз усім дякую за щиру підтримку!", - написав спікер.

До допису Разумков додав фото результатів свого ПЛР-тесту від 29 листопада, де зазначається, що він негативний.

Коронавірус у Верховній раді

11 листопада у голови ВР Дмитра Разумкова підтвердили коронавірус.

Після чого він передав свої повноваження заступниці голови ВР Олені Кондратюк, адже у його першого заступника Руслана Стефанчука також виявили коронавірус.

12 листопада перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук повідомив, що також отримав позитивний тест на коронавірус.

В Україні на ранок 30 листопада зафіксовано вже 732625 захворілих на коронавірусну хворобу COVID-19, одужало – 345149 осіб, летальних випадків – 12 327. Наразі хворіє 375149 осіб. Приріст випадків захворювання за останню добу - менш як 10 тисяч, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних.

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Автор: Тетяна Поляковська