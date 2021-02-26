Скандал почався після слів Берези про те, що сексизм щодо жінок в ефірах неприпустимий.

Колишні народні депутати Михайло Добкін і Борислав Береза влаштували матірну перепалку в прямому ефірі, обговорюючи тему сексизму.

Інцидент стався під час ток-шоу "Народ проти" в ефірі телеканалу "Україна 24".

Скандал почався після слів Берези про те, що сексизм щодо жінок в ефірах неприпустимий.

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"Коли в ефірі дійсно лунає сексизм, який ніхто не зупиняє - це ненормально... Добкін, ми можемо з вами один одного на дух не перетравлювати, але вам би ж не сподобалося, якби вашу дочку хтось назвав "корабельною сосною "піддутою" too much (занадто - ред.). Це некоректно. Було б грубо і брудно", - заявив екс-нардеп.

У відповідь Михайло Добкін демонстративно перепитав ведучу: "Що воно хотіло сказати?".

"Ну, воно тупе, тому не розуміє. Вибачте", - відрізав Береза.

"Чуєш, ти, довб*йб, ти з ким розмовляєш?» - обурився Добкін.

"М*дило! Їб*ло завали!" - крикнув Береза, після чого ведучі попросили гостей заспокоїтися.

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Автор: Денис Прядко