Громадянам України не загрожує покарання за зберігання об'єму деревини, якого вистачає на опалювальний сезон, зазначив народний обранець.

Ухвалений Верховною Радою законопроект 9665, який регулується об'єм зберігання дров, "спрямований не проти населення, яке використовує дрова для обігріву власного помешкання, а стосується "чорних лісорубів", незаконних пилорам, які наживаються на краденому лісі".

Такою інформацією поділився один з авторів законопроєкту - нардеп, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Максим Павлюк, повідомила в Telegram спікер фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

Народний обранець підкреслив, що українці не нестимуть ніякої відповідальності, якщо зберігатимуть 15 м куб. дубових дров чи 30 м куб. соснових. За його словами, приблизно такого об'єму деревини має вистачати на опалювальний сезон одному домогосподарству.

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"В окремих ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що начебто норми проголосованого законопроєкту забороняють населенню зберігати вдома дрова для власного користування без підтверджувальних документів. Такі повідомлення абсолютно не відповідають дійсності і є не просто довільним трактування проголосованих норм, а відвертою неправдою", - підкреслив народний обранець.

Павлюк додав, що у тому разі, якщо хтось заготував на зиму більше дров, аніж дозволено у законі, то зараз їм немає чого перейматися, оскільки документ зворотної сили в часі не має, тобто "державні органи, зокрема й поліція, не має права вимагати документи на наявну деревину, яка придбана до набрання законом чинності":

"Опалювальний сезон розпочався. Тому навіть суто технічно у цій частині норми закону запрацюють не раніше, як із початку підготовки до наступного опалювального сезону. Цей законопроєкт покликаний не шукати дрова у дворах людей, а запобігти обігу нелегальної деревини та зберегти природу, привести норми українського законодавства до європейських вимог".

У центрі уваги новини України - що повідомлялося

Верховна Рада України ухвалила закон про дрова 2024, документ направили на підпис президенту Володимиру Зеленському.

У документі №9665 передбачено покарання за зберігання, перевезення та збут деревини, яка має незаконне походження. За порушення законопроекту передбачено серйозні штрафи.

Зокрема, штраф за дрова, вартість яких перевищує 30 280 гривень, передбачено на рівні від 4 тисячі до 51 тис. грн, або ж можуть "впаяти" термін - обмеження чи позбавлення волі до 3 років.

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