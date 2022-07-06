Нещодавно міністр фінансів Британії Ріші Сунак та міністр охорони здоров'я Саджид Джавід пішли у відставку.

Очільник британського уряду Борис Джонсон назвав умови, за яких він готовий піти у відставку.

Про це пише BBC.

Відповідаючи на питання одного з членів парламенту, прем'єр-міністр Британії повідомив, що він готовий піти у відставку лише у двох випадках:

якщо уряд не зможе продовжувати належним чином виконувати роботу;

якщо уряд не зможе й надалі надавати підтримку Україні.

Джонсон підкреслив, що він має "колосальну більшість" й тому він продовжить ефективно працювати.

Нещодавно міністр фінансів Британії Ріші Сунак та міністр охорони здоров'я Саджид Джавід пішли у відставку. Вони залишилися незадоволеними вчинками Бориса Джонсона.

Нагадаємо, Джонсон зберіг свою посаду. Лише трохи більше ніж 40% депутатів від правлячої Консервативної партії висловили Борису вотум недовіри.

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