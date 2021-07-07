Його підозрюють в організації викрадення та катуванні керівника "Нафтогазвидобування" Семінського на початку 2012 року.

Печерський райсуд Києва відпустив під нічний домашній арешт екс-міністра транспорту та зв'язку Миколу Рудьковського, підозрюваного в організації викрадення та катуванні голови компанії "Нафтогазвидобування", а нині нардепа від "Слуги народу" Олега Семінського, у 2012 році.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Офісу генпрокурора.

Зазначається, що відповідне рішення суд ухвалив, задовольнивши клопотання адвокатів Рудьковського та змінивши йому запобіжний захід з тримання під вартою на нічний домашній арешт.

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Що відомо про справу Рудьковського

На початку 2012 року Семінського викрали і більше трьох років утримували в нелюдських умовах, систематично катували та вимагали від нього і його родичів сплатити неіснуючий борг у сумі 200 млн доларів.

Зокрема, розслідуванням встановлено, що організатором злочинів є його колишній бізнес-партнер, народний депутат кількох скликань, який в минулому займав посаду міністра транспорту та зв’язку України, Микола Рудьковський.

"До скоєння злочинів він залучив декілька осіб, в тому числі представників криміналітету. Мотивами кримінальних правопорушень став перерозподіл прибутків від діяльності, а також акцій підприємства між його бенефіціарами", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Злочин було розкрито у лютому 2021 року.

Тоді про підозру повідомили шістьом особам, у тому числі організатору, у викраденні та катуванні Семінського, а також у вимаганні грошей від його рідних (ст. 127, ст. 146, ст. 189 КК України).

У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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Автор: Антоніна Доломанжи