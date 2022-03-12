ЗМІ з посиланням на інформацію джерел не відкидають, що колишній нардеп з фракції "Народний фронт" Євген Дейдей може бути живим.
Про це повідомляє видання "Українська правда" з посиланням словам співрозмовників у ДПСУ та силових відомствах.
Так, джерела ЗМІ стверджують, що Дейдей нібито утік через контрабандні стежки на Закарпатті.
"Він утік", - сказав "УП" один з авторитетних співрозмовників.
Також "УП" взяла коментар у Дарини Дейдей, дружини колишнього нардепа. Вона каже, що її чоловік загинув, проте не відповіла, за яких обставин.
"Мені сказали, що він загинув. Ми з дітьми у Києві, нас ніхто не вивозив. Навряд він живий. Він повинен був дитину забрати у Будапешті. Їхав туди, зник зв'язок і більше його ніхто не бачив. Дитину звідти вивозили наші знайомі. Він би дитину не покинув", - каже Дарина.
Нагадаємо, 10 березня Дарина Дейдей повідомила у своєму Instagram про загибель чоловіка Євгена.
Хто такий Євген Дейдей
Євген Дейдей народився 12 липня 1987 року в місті Рені Одеської області.
Він - екс-нардеп від фракції "Народний фронт". У Дарини та Євгена Дейдея народилися двоє дітей. У 2020-2021 рр. Євген Дейдей був помічником керівника Головного управління Нацполіції Києва.