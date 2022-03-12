Дарина Дейдей стверджує, що її чоловік загинув, проте не відповіла, за яких обставин.

ЗМІ з посиланням на інформацію джерел не відкидають, що колишній нардеп з фракції "Народний фронт" Євген Дейдей може бути живим.

Про це повідомляє видання "Українська правда" з посиланням словам співрозмовників у ДПСУ та силових відомствах.

Так, джерела ЗМІ стверджують, що Дейдей нібито утік через контрабандні стежки на Закарпатті.

"Він утік", - сказав "УП" один з авторитетних співрозмовників.

Також "УП" взяла коментар у Дарини Дейдей, дружини колишнього нардепа. Вона каже, що її чоловік загинув, проте не відповіла, за яких обставин.

"Мені сказали, що він загинув. Ми з дітьми у Києві, нас ніхто не вивозив. Навряд він живий. Він повинен був дитину забрати у Будапешті. Їхав туди, зник зв'язок і більше його ніхто не бачив. Дитину звідти вивозили наші знайомі. Він би дитину не покинув", - каже Дарина.

Нагадаємо, 10 березня Дарина Дейдей повідомила у своєму Instagram про загибель чоловіка Євгена.

Хто такий Євген Дейдей

Євген Дейдей народився 12 липня 1987 року в місті Рені Одеської області.

Він - екс-нардеп від фракції "Народний фронт". У Дарини та Євгена Дейдея народилися двоє дітей. У 2020-2021 рр. Євген Дейдей був помічником керівника Головного управління Нацполіції Києва.