Також турецький президент зазначив, що тристороння зустріч може пройти в Анкарі або Стамбулі.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про ймовірність проведення тристоронньої зустрічі з президентами України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним в Анкарі або Стамбулі.

Ердоган уточнив, що така зустріч відбудеться у разі позитивної відповіді від Путіна, передає Анадолу. За його словами, Зеленський вже дав свою згоду.

Ердоган підкреслив, що проведе телефонну розмову з Путіним, щоб дізнатися його ставлення до ідеї тристоронньої зустрічі президентів РФ, України і Туреччини.

"Ми тісно співпрацюємо і підтримуємо діалог як із Зеленським так і з Путіним. Вважаю ці контакти важливою можливістю для зниження напруженості", - зазначив турецький лідер.

Зазначимо, що в останні пару місяців турецький лідер серйозно включився в проблему напруженості між Україною і РФ. Так 8 грудня 2021 року Ердоган заявив, що Анкара, за згодою сторін, готова зробити внесок у зниження напруженості між РФ і Україною, що може проявитися у вигляді посередництва або в будь-якому іншому форматі.

А вже напередодні свого недавнього візиту до Києва Ердоган підкреслив, що його країна хоче домогтися миру в Україні.