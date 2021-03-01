Фартові. Як можновладцям щастить на виграші в лотерею та дорогі подарунки

Народні депутати та чиновники годуються з наших податків. І хоч офіційно заробляють небагато, живуть на широку ногу (про це свідчать не лише їхні декларації). А щоб видатки збігалися з доходами та у контролюючих органів не виникало питань, треба якось легалізовувати кошти. Як це зробити?

В українських можновладців видатки часто набагато більші за доходи. Тому в нашій країні існує декілька способів «легалізувати» кошти. Наприклад, отримати гроші в подарунок, або виграти в лотерею.

«Обов'язок кожної особи, кожного суб'єкта владних повноважень, будь-якої особи, яка заповнює декларацію, повідомляти про усі свої доходи, в тому числі призи, подарунки, виграші», - розповіла «Грошам» член Громадської ради при НАЗК Тетяна Хутор.

Радикалу Олегу Ляшку вдача посміхнулась на півмільйона гривень. І сам він пояснював такий талан тим, що «любить людей».

Пощастило й народному депутату від партії «Слуга народу» Максиму Павлюку. Він - не просто нардеп. Окрім того, що заступник голови комітету Верховної Ради з правоохоронної діяльності, так ще й племінник бізнесмена Іллі Павлюка, якого у ЗМІ називають тіньовим куратором «Слуг».

Максим Павлюк задекларував майже два мільйони гривень виграшу в лотерею. На них він, до речі, розумівся й раніше. У 2019 році депутат задекларував 900 тисяч доходу від Держлотереї. Корупція, подумали ви? Зовсім не обов’язково: молодий Павлюк, наприклад, міг математично вирахувати виграшну комбінацію, як його старший колега екс-нардеп від «Самопомочі» Павло Кишкар.

У липні 2016 року він пояснював своє раптове збагачення так: «Це достатньо складна система в плані роботи. Я закінчував Малу академію наук за напрямом «Вища математика»». І переконував, що саме вона допомогла йому виграти мільйон і двісті тисяч.

«Я купив лотерею і виграв. Але можливість виграшу дає математичний аналіз», - розповідав Кишкар.

Мабуть, також безпрограшно «прораховував» мільйони варіантів побратим Олега Ляшка - Олексій Ленський. Той із Фортуною взагалі був на «ти». Адже вигравав у лотерею три роки поспіль. У 2015-му нардеп зірвав справжній куш – майже 562 тисячі. А у 2017-му задекларував виграш у 76 з половиною тисяч гривень.

«Проблема в тому, чи це дійсно був виграш і чи дійсно особа правильно вказала на об'єкт, який був отриманий. Щоб це не було легалізацією коштів, отриманих незаконним шляхом», - розповіла «Грошам» Тетяна Хутор.

Не відстають від депутатів і чиновники, яким теж таланить вигравати мільйони. Наприклад, у 2017 році виграла в лотерею начальниця відділу освіти Шполянської міської ради Черкаської області Ірина Каландирець. Рецептом успіху став… магічний камінь у садибі Гоголя на Полтавщині.

«Є таке повір'я, що у того, хто сяде на це місце біля Грота, у нього обов'язково здійсниться бажання», - розповідала Ірина Каландирець.

Камінь спрацював. Чиновниця виграла один мільйон.

Сімсот сімдесят сім тисяч гривень на лотереї підняла і дружина начальника одного з відділів НКРЕКП Олександра Мороза.

Якщо ж говорити не про виграші, а про подарунки, то їх, за словами Тетяни Хутор, набагато більше. «Якщо ці подарунки дарують члени сім’ї, то про оподаткування не йдеться, - каже вона «Грошам». - Краще не вигравати, а потім думати про те, чи прийдуть до цієї юридичної особи, а отримати подарунок».

Тож дарування популярніше за виграші. І, як говорить експерт, за законом родичі можуть дарувати скільки завгодно подарунків. Це - нормальна практика, якщо, наприклад, у родини є бізнес.

«Батьки чиновників чи депутатів можуть дарувати гроші, або об’єкти нерухомості. Це нормальна практика, якщо вони працюють у держсекторі та не можуть на свою зарплату це дозволити», - розповів «Грошам» голова Антикорупційного штабу Сергій Миткалик.

Тобто, коли батьки депутатів Фельдмана та Суркіса відправляють своїм синам 98 та 24 мільйони, з юридичної точки зору все добре, адже у батьків - доля у бізнесі.

А от коли у родича нема бізнесу, виникає питання - звідки ж гроші. Так, нардеп Ілля Кива задекларував подарунок від Дмитра Киви, в якого немає бізнесу, він, хіба що, був директором фірми зі статутним капіталом у цілих… 685 грн. Проте зміг назбирати на подарунок майже 400 тис грн.

Втім, деякі можновладці не переймаються такими деталями і просто вписують собі подарунки від незрозуміло кого.

«Наприклад, нардеп Євген Петруняк задекларував годинник за 110 тис грн, який отримав від гостей, схоже, на весілля, чи день народження. Але це обов’язково треба перевіряти. Чи правда це», - каже Сергій Миткалик.

Подарунки від юридичних осіб також під забороною. Але, схоже, депутат «Слуга народу» Максим Гузенко цього не знає. Адже декларує майже 120 тис подарунку від компанії «Євраліс Семенс Україна». А це відверте порушення законодавства, стверджують експерти.

Крім того, якщо подарунок не від члена родини, - це привід для НАЗК постукати у двері декларанта. Адже за законом від сторонніх осіб можна отримувати у подарунок не більше 1120 грн за один раз і не більше 3 тис на рік. Але, схоже, це не зупиняє наших чиновників та депутатів. Тож конфліктів інтересів у нас – на мільйони.

Але хто буде вирішувати конфлікти, якщо самі судді полюбляють подарунки? Наприклад, судді Вікторія Антонова з Господарського суду столиці та Олена Врона з Дніпровського отримали 250 та 200 тисяч від людей, яких не внесено в декларацію як родичів. Не оминула вдача і суддю Юлію Боброву з Луганської області, яка отримала цілих 300 тисяч на свої рахунки.

Нашим нардепам і чиновникам, як бачимо, часто щастить. Але що вони скажуть після перевірки дарунків і виграшів експертами НАЗК? Так, за брехню в деклараціях ТОПам загрожує штраф до трьох з половиною тисяч гривень. Та найнеприємніше - конфіскація подарунка.

Ілля Колдомасов

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