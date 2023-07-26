Арахамія вважає, що "Батьківщина" робить це, щоб депутати не встигли проголосувати за відновлення обов’язкового декларування майна.

Очільник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що фракція "Батьківщина" блокує сьогоднішнє засідання Верховної Ради, ймовірно, щоб депутати не встигли проголосувати за відновлення обов’язкового електронного декларування майна посадовцями.

"Сьогодні на засіданні Верховної Ради фракція "Батьківщина" на чолі з Юлією Тимошенко намагається влаштувати бойкот роботи, щоб "захистити землю", а насправді, щоб не встигнути дійти до голосування по відновленню декларування", - зазначив він.

Арахамія наголосив, що депутати проголосують, незважаючи на цей опір, і готові це зробить, навіть якщо потрібно буде зібратися на нове засідання у неділю.

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Обов'язкове декларування майна посадовцями - що відомо

Як повідомляв УНІАН, парламент на початку повномасштабного вторгнення Росії скасував обов'язкове декларування майна посадовцями та дозволив їм надати дані статки вже після скасування воєнного стану.

Однак, Нацагенство з питань запобігання корупції все ж наголосило на необхідності добровільного подання декларацій.

Зараз парламент має проголосувати за законопроект, який відновить обов’язкове декларування.

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