Про це оголосили на засіданні Верховної Ради.

Андрій Шараськін склав присягу народного депутата та увійшов до фракції "Голос".

Як передає кореспондент УНІАН, Шараськін став депутатом за виборчим списком "Голосу" замість Святослава Вакарчука, який склав депутатські повноваження.

Читайте такожПосварились через порожнє місце: відсутність Вакарчука спричинила суперечку в Раді

На засіданні Верховної Ради було оголошено про входження Шараськіна до фракції "Голос".

Довідка УНІАН. З початку серпня 2014 року по січень 2016 року Шараськін брав участь у російсько-українській війні. З 2016 року був заступником командувача Української добровольчої армії із суспільно-політичних питань. У 2019 році став головою Координаційної ради добровольців та волонтерів Національного форуму "Трансформація України".

За участь у захисті Донецького аеропорту Шараськін отримав орден "За мужність" III ступеня та відзнаку президента - медаль "Учасник антитерористичної операції". Також він має відзнаку міністра оборони "Знак пошани".

Лідер "Голосу" Вакарчук покинув Раду: як це сталося

Святослав Вакарчук написав заяву про складення депутатських повноважень, але парламент не підтримав цю заяву.

26 червня делегати позачергового з’їзду партії "Голос" ухвалили рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата Вакарчука у зв’язку з його виходом з парламентської фракції "Голос".

8 липня ЦВК комісія визнала обраною народним депутатом Свідерську замість Вакарчука.

8 жовтня у партії «Голос» повідомили, що Свідерська відмовилась стати народним депутатом, тож до ВР має зайти наступний за списком кандидат - доброволець, науковець, режисер та актор Шараськін.

Центральна виборча комісія в середу, 28 жовтня зареєструвала Андрія Шараськіна народним депутатом України.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк