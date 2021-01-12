9 грудня невстановлені особи мерії зробили подання від імені голови міста Кернеса про обрання секретарем Ігоря Терехова.

У Харкові почали розслідування підробки підпису покійного мера Геннадія Кернеса, який використали для обрання секретаря Харківської міськради.

Про це в Facebook написала депутат Аліна Мустафаєва, опублікувавши відповідь прокуратури на її звернення.

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Так, 9 грудня невстановлені особи мерії зробили подання від імені голови міста Кернеса про обрання секретарем Ігоря Терехова. За даними слідства, через стан здоров'я Кернес не міг цього зробити сам.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 358 (підробка документів) Кримінального кодексу України.

Смерть Кернеса: що відомо

Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 у німецькій клініці "Шаріте". Весь цей час, з вересня 2020 року, з'являлися чутки про його смерть.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195044 голосів).

11 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що стан Кернеса погіршився. У нього відмовила друга нирка.

17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції. 21 грудня літак із тілом Кернеса прибув з Берліна до Харкова. Його поховали 23 грудня.

Закон "Про місцеве самоврядування" передбачає, що в разі смерті міського голови, не пізніше ніж на 15-й день, людина, що виконує його повноваження (секретар міськради), звертається до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів.

Днями секретар Харківської міськради Ігор Терехов анонсував передачу до Верховної Ради звернення з проханням призначити позачергові вибори міського голови.

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Автор: Денис Прядко