За відповідне рішення проголосували 83 депутати.

Харківська міська рада ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень мера міста Геннадія Кернеса, який помер у грудні 2020 року.

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Відповідне рішення було ухвалене сьогодні під час чергової сесії, що транслюється онлайн.

За дострокове припинення повноважень Кернеса проголосували 83 депутати.

Смерть Кернеса

4 листопада 2020 року Кернеса офіційно оголосили обраним міським головою Харкова за результатами виборів, які відбулися 25 жовтня.

В ніч на 17 грудня Кернес помер від ускладнень COVID-19 у берлінській клініці «Шаріте», де він перебував з вересня після підтвердження діагнозу.

У зв’язку з його смертю у Харкові мають бути призначені перевибори мера.

У січні Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування вирішив звернутися до Харківської міськради, аби вона надала своє рішення щодо взяття до відома факту смерті Кернеса.

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Автор: Світлана Макринська