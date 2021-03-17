Відповідний указ Зеленський підписав 17 березня.

Президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Брусила заступником керівника ОП.

Про це інформує прес-служба глави держави.

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Відповідний указ № 101/2021 Зеленський підписав 17 березня.

Згідно з опублікованою декларацією на сайті ОП за 2015 рік, Брусило обіймав посаду завідувача відділу Головного департаменту Державного протоколу та Церемоніалу Адміністрації президента ще з часів Порошенка.

Брусило був відповідальний за підготовку зустрічей, офіційних прийомів Зеленського.

В інтерв’ю Lb.ua Брусило пояснив, що протоколом почав займатися з 2002 року після закінчення КНУ імені Тараса Шевченка.

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Автор: УНІАН