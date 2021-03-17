Президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Брусила заступником керівника ОП.
Про це інформує прес-служба глави держави.
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Відповідний указ № 101/2021 Зеленський підписав 17 березня.
Згідно з опублікованою декларацією на сайті ОП за 2015 рік, Брусило обіймав посаду завідувача відділу Головного департаменту Державного протоколу та Церемоніалу Адміністрації президента ще з часів Порошенка.
Брусило був відповідальний за підготовку зустрічей, офіційних прийомів Зеленського.
В інтерв’ю Lb.ua Брусило пояснив, що протоколом почав займатися з 2002 року після закінчення КНУ імені Тараса Шевченка.
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