За словами глави уряду, санкції не зупинять війська в короткостроковій перспективі.

Парламент Італії практично одноголосно прийняв рішення про постачання зброї в Україну.

Про це розповів глава уряду Маріо Драгі в інтерв'ю "Corriere della Sera".

Він заявив, що українцям необхідно дозволити захищати себе.

"Санкції необхідні для ослаблення агресора, але не можуть зупинити війська в короткостроковій перспективі. Для цього нам потрібно допомагати українцям безпосередньо, що ми й робимо. Не зробити цього було б рівносильно тому, щоб сказати їм: здавайтеся, приймайте рабство і підпорядкування – це суперечить нашим європейським цінностям", - сказав Драгі.

За його словами, він не бачить жодних ознак того, що українці змиряться з російською окупацією.

Раніше повідомлялося, що в Україну з США прибула перша партія з американською військовою допомогою.