Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

Кабінет міністрів України погодив звільнення голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської обласних державних адміністрацій.

Читайте такожКабмін наразі не планує вводити жорсткий карантин по всій країні - ШмигальЯк передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

"Проекти указів президента про звільнення голів Івано-Франківської ОДА, Одеської ОДА та Сумської ОДА", - сказав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, перераховуючи кадрові питання, що були запропоновані на розгляд уряду.

Після розгляду кадрових питань прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що «перелік вважаємо погодженим».

Довідка

Посаду голови Івано-Франківської ОДА обіймає Віталій Федорів з 24 квітня 2020 року. До цього працював у департаменті охорони здоров'я адміністрації та в управлінні ресурсного і кадрового забезпечення‚ моніторингу та супроводу державних програм.

Посаду голови Одеської ОДА обіймає Максим Куций з 11 жовтня 2019 року. До призначення займався бізнесом.

Посаду голови Сумської ОДА обіймає Роман Грищенко з 11 березня 2020 року. До цього працював у органах військової прокуратури Миколаївського, Кіровоградського, Криворізького, Київського та Харківського гарнізонів.

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Автор: Леся Лещенко