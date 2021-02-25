Таке рішення ухвалено через розпалювання ворожнечі і поширення в ефірі наративів російської пропаганди.

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила ще дві позапланові перевірки телеканалу "Наш".

Як повідомляє прес-служба Нацради, таке рішення ухвалено через розпалювання ворожнечі і поширення в ефірі наративів російської пропаганди.

"На засіданні 25 лютого Національна рада розглянула результати моніторингу мовлення телеканалу "НАШ" (ТОВ "НАШ 365", м. Київ) та з огляду на виявлені ознаки порушення норм Закону України "Про телебачення і радіомовлення" і Закону України "Про інформацію" призначила ліцензіату одразу дві позапланові безвиїзні перевірки. Поширені в ефірі мовника висловлювання Вадима Рабіновіча та Євгена Балицького містять ознаки розпалювання ворожнечі, а також транслюють фейкові постулати російської пропаганди", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, обидві перевірки телеканалу "НАШ" призначено на підставі виявлених ознак порушення абзацу четвертого частини другої статті 6, пунктів а), в) частини першої статті 59 закону "Про телебачення і радіомовлення" та частини першої статті 28 закону "Про інформацію".

В Нацраді зазначили, що з лютого 2021 року ознаки недотримання цих законодавчих норм фіксувалися в ефірі телеканалу "НАШ" із 07:00 до 10:50 у передачі "НАШ РАНОК".

"У цей проміжок часу мовник у прямому ефірі транслював брифінг народного депутата України ІХ скликання Вадима Рабіновича з приміщення Верховної Ради України стосовно запровадження указом президента санкцій проти народного депутата України з фракції "Опозиційна платформа – За життя" Тараса Козака та восьми юридичних осіб, пов’язаних із ним. Поширені під час виступу твердження політика можна розцінювати як такі, що спрямовані на створення панічних настроїв серед громадян, загострення і дестабілізацію суспільно-політичної ситуації, створення додаткової напруженості в суспільстві та протестних настроїв, розпалювання національної ворожнечі. Крім того, серед висловлювань Вадима Рабіновича в ефірі телеканалу "НАШ" можна було почути й такі, що повторюють фейкові постулати російської пропаганди про те, що з 2014 року влада в Україні сповідує ідеологію "фашизму", - йдеться у повідомленні.

Вдруге ознаки порушення законодавчих норм, якими не допускається використання телерадіоорганізацій для закликів до розв`язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті Національна рада фіксувала в передачі "Марафон" за участі народного депутата України VII та VIII скликань Євгена Балицького – під час прямої трансляції 4 лютого 2021 року та у повторі передачі 5 лютого 2021 року.

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"Висловлювання Балицького у контексті розмови про лідера громадської організації "Січ-С14" Євгена Карася мають ознаки розпалювання національної ворожнечі та ненависті до представників окремої соціально-політичної групи за ознакою належності до певної ідеології, що в умовах збройного протистояння на території окремих районів Донецької і Луганської областей, спричиненого збройною агресією Російської Федерації, може мати серйозні наслідки для подальшого поглиблення протистояння, ескалації конфлікту, загрозі життю та безпеці громадян України. Крім поширення висловлювань політика, під час передачі телеканал також щодо лідера громадської організації "С14" неодноразово демонстрував на екрані плашки з текстом, що містять терміни "фашист" і "нацист", - пояснили в Нацраді.

До 17 березня 2021 року ТОВ "НАШ 365" зобов’язане надати Національній раді документи і матеріали, необхідні для проведення безвиїзної перевірки.

Національна рада після проведення перевірок компанії на підставі норм законів ухвалить відповідні рішення.

Що було раніше

28 січня Нацрада за зверненням СБУ призначила позапланову перевірку телеканалу "Наш" через трансляцію 15 січня в передачі "Марафон" інтерв’ю з Оленою Бондаренко.

"Висловлювання, що прозвучали того дня в ефірі, мають ознаки прихованого заклику до агресивних дій, елементи пропаганди розпалювання національної ворожнечі та ненависті", - зазначили в Нацраді.

12 лютого регулятор призначив ще одну перевірку телеканалу "Наш" через поширення в ефірі колишнім прем’єр-міністром Миколою Азаровим пропаганди країни-агресора, що використовується в інформаційній війні проти України.

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Автор: Леся Лещенко