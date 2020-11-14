Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що в місті не вводитимуть карантину вихідного дня.
Про це він повідомив у Facebook.
«Шановні підприємці, як сьогодні заявив прем'єр-міністр: «Мери не можуть скасовувати того, що вони не вводили». А я нічого й не скасовую... Просто міська комісія з ТБ НС захворіла. Ні, не на коронавірус. Просто захворіла, і не має кворуму. Вони втомились. І імплементувати рішення Кабміну не можуть», - написав Філатов.
Читайте такожЩе одне місто в Україні відмовилося запроваджувати карантин вихідного дня
Він побажав підприємцям гарних вихідних і закликав дотримуватися маскового режиму і соціальної дистанції.
Карантин вихідного дня: що відомо
- 11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження у країні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка.
- Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонено роботу кав’ярень і ресторанів (за винятком послуги «із собою»), роботу ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо.
- Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, медустановам, АЗС.
- Раніше про те, що не мають наміру виконувати рішення Кабміну про введення карантину вихідного дня, заявили мери Львова, Житомира, Тернополя, Черкас та Івано-Франківська.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram