Раніше про те, що не мають наміру виконувати рішення Кабміну про запровадження карантину вихідного дня, заявили мери Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Івано-Франківська.

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що в місті не вводитимуть карантину вихідного дня.

Про це він повідомив у Facebook.

«Шановні підприємці, як сьогодні заявив прем'єр-міністр: «Мери не можуть скасовувати того, що вони не вводили». А я нічого й не скасовую... Просто міська комісія з ТБ НС захворіла. Ні, не на коронавірус. Просто захворіла, і не має кворуму. Вони втомились. І імплементувати рішення Кабміну не можуть», - написав Філатов.

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Він побажав підприємцям гарних вихідних і закликав дотримуватися маскового режиму і соціальної дистанції.

Карантин вихідного дня: що відомо

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження у країні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка.

Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонено роботу кав’ярень і ресторанів (за винятком послуги «із собою»), роботу ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо.

Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, медустановам, АЗС.

Раніше про те, що не мають наміру виконувати рішення Кабміну про введення карантину вихідного дня, заявили мери Львова, Житомира, Тернополя, Черкас та Івано-Франківська.

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Автор: Вікторія Токарєва