Кернесу стало гірше - друг мера Харкова повідомив про різке загострення у хворого / УНІАН
У мера Харкова Геннадія Кернеса погіршився стан здоров’я.
Про це повідомляє Страна з посиланням на коментар друга політика Павла Фукса.
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«У нього повністю відмовила друга нирка. Зараз Кернес перебуває на 100% діалізі. Наступного тижня будемо розуміти, чи дадуть лікарі дозвіл на його планове повернення до Харкова», – пояснив бізнесмен.
Стан здоров'я Кернеса: що відомо
- У ніч з 16 на 17 вересня Кернес був доставлений медичним літаком до Німеччини у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. У клініці "Шаріте" Геннадія Кернеса помістили в палату інтенсивної терапії, де він проходить курс лікування від COVID-19.
- За час, поки Геннадій Кернес перебуває на лікуванні за кордоном, міськрада кілька разів спростовувала чутки про його смерть.
- 4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).
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