У Кернеса в клініці відмовила друга нирка – ЗМІ

У ніч з 16 на 17 вересня Кернес був доставлений медичним літаком до Німеччини у зв'язку з погіршенням стану здоров'я.

У мера Харкова Геннадія Кернеса погіршився стан здоров’я. Про це повідомляє Страна з посиланням на коментар друга політика Павла Фукса. Читайте такожКернес став мером, не приїжджаючи до Харкова «У нього повністю відмовила друга нирка. Зараз Кернес перебуває на 100% діалізі. Наступного тижня будемо розуміти, чи дадуть лікарі дозвіл на його планове повернення до Харкова», – пояснив бізнесмен. Стан здоров'я Кернеса: що відомо У ніч з 16 на 17 вересня Кернес був доставлений медичним літаком до Німеччини у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. У клініці "Шаріте" Геннадія Кернеса помістили в палату інтенсивної терапії, де він проходить курс лікування від COVID-19.

За час, поки Геннадій Кернес перебуває на лікуванні за кордоном, міськрада кілька разів спростовувала чутки про його смерть.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів). Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: УНІАН

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