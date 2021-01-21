Кернес помер 17 грудня в берлінській клініці.

Бізнесмен і друг покійного Харківського міського голови Геннадія Кернеса Павло Фукс розповів про останні дні життя чиновника, якого лікували від ускладнень коронавірусу в німецькій клініці "Шаріте".

Про це йдеться в інтерв'ю Фукса УП.

За його словами, він востаннє розмовляв з Кернесом за три дні до його смерті.

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"Він говорив, що серце болить… Він же весь час говорив складно, у нього трубка була в горлі і вона йому заважала. Розумієте, у нього ситуація була така: все трималось-трималось, а потім – раз і йому взагалі стало добре, він став досить активним... Така сильна активність у нього пішла наприкінці листопада. От він був задоволеним, він радів – у нього був такий прилив. А потім бам – нирки. І ось після нирок він пішов на спад", - так описує друг Кернеса його стан в останні дні життя.

Фукс додав, що зрозумів, що Кернес вже не повернеться під час цієї ж розмови з ним.

"Десь за три дні до смерті. Він говорив: "у мене серце болить". Проблема була яка? Лікарі коронавірус перемогли, у нього вже не було ніякого коронавірусу. Але він збурив інші захворювання...", - пояснив бізнесмен.

Він уточнив, що після виходу з коми Кернес був при свідомості. Однак мав прогалини в пам'яті, часом не розумів, де знаходиться.

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"Як його виводили із коми? Спочатку виводили на півгодини, опускали ліки, він прокидався. Лікарі говорили, що йому не можна різко повертатися – зараз почне тризвонити, кричати. Тому це правда, що перший місяць його поступово виводили з коми. А потім він телевізор дивився, поруч із ним у палаті лежав якийсь поляк, вони спілкувалися. Він у палаті не був сам", - розповів він.

Кернес помер: що відомо про хворобу та смерть міського голови Харкова

Мер Харкова Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 у німецькій клініці "Шаріте" з вересня 2020 року.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).

17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

23 грудня Кернеса поховали в Харкові. До цього пройшла церемонія відспівування мера Харкова в Благовіщенському соборі і прощання в одному з театрів міста.

Закон" Про місцеве самоврядування " передбачає, що у разі смерті міського голови не пізніше ніж на 15-й день, людина, яка виконує його повноваження (секретар міськради), звертається до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів.

Харківська прокуратура відкрила кримінальне провадження через оголошення Кернеса міським головою, коли той ще лікувався в Німеччині.

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Автор: Юрій Годован