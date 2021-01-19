Нові вибори має призначати Верховна Рада.

Вибори Харківського міського голови, які за законом повинні пройти в останню неділю березня або жовтня, ймовірно, навесні не відбудуться.

Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на прогноз опитаних експертів.

Зокрема, голова провладної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко каже, що для проведення виборів у березні парламенту необхідно вже наступного пленарного тижня призначити дату голосування. Якщо цього зробити не встигнуть, вибори пройдуть у жовтні.

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"Варіант з виборами на жовтень здається більш підходящим для всіх фігур, охочих поборотися за крісло харківського мера. Це дасть потенційним кандидатам набагато більше часу на підготовку. А Терехову (нинішній секретар міськради, в.о. мера - УНІАН), який, ймовірно, також вирішить взяти участь у виборчих перегонах - ще й додатковий час, щоб проявити себе, керуючи містом", - пише ЗМІ.

Політолог Володимир Фесенко прогнозує, що головна боротьба в Харкові розгорнеться між трьома політиками.

"Це Терехов, але йому потрібен час на розкрутку. Очевидно, що захоче взяти участь у виборах Добкін. Думаю, балотуватиметься Фельдман, тому що у нього є амбіції і виросли шанси. Адже перемогти у Кернеса було практично нереально. І відкрите питання - чи братиме участь Світлична, у якої непоганий рейтинг в області", - пояснив експерт.

Смерть Кернеса і ситуація в Харкові: подробиці

Мер Харкова Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 у німецькій клініці "Шаріте" з вересня 2020 року.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).

17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

23 грудня Кернеса поховали в Харкові. До цього пройшла церемонія відспівування мера Харкова в Благовіщенському соборі і прощання в одному з театрів міста.

Закон" Про місцеве самоврядування " передбачає, що у разі смерті міського голови не пізніше ніж на 15-й день, людина, яка виконує його повноваження (секретар міськради), звертається до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів.

Харківська прокуратура відкрила кримінальне провадження через оголошення Кернеса міським головою, коли той ще лікувався в Німеччині.

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Автор: Юрій Годован