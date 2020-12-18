Депутат нагадав, що за законодавством в Україні позачергові вибори можуть проходити або у березні, або у жовтні.

Позачергові вибори міського голови Харкова мають відбутися у березні 2021 року, "якщо все буде за процедурою і не буде порушень".

Читайте такожУ Харкові вирішили скоротити дні жалоби за КернесомПро це повідомив депутат профільного парламентського комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування, член фракції "Слуга народу" Віталій Безгін, пише ТСН.

Нардеп нагадав, що за законодавством в Україні позачергові вибори можуть відбуватися або у березні, або у жовтні.

"Якщо буде встановлено офіційно факт смерті Кернеса, виконувачем обов’язків буде секретар міськради, якщо я не помиляюся, пан Терехов. Після цього протягом 15 днів з дати встановлення смерті вони мають спрямувати звернення до ВР. У парламенту, в свою чергу, є 90 днів від дня смерті, щоб призначити там вибори", – зазначив він.

При цьому Безгін припустив, що теоретично Харківська міськрада може не звернутися з відповідним поданням до Ради.

"Ну, теоретично буває всяке. Але з точки зору дотримання норм закону вони мають звернутися. Якщо вони не роблять це за процедурою, то хтось може подати до адміністративного суду щодо службової бездіяльності".

Смерть Кернеса: що відомо

Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 у німецькій клініці "Шаріте". Весь цей час, з вересня 2020 року, з'являлися чутки про його смерть.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).

11 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що стан Кернеса погіршився. У нього відмовила друга нирка.

17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

17 грудня в прес-службі Харківської міськради повідомили, що в Харкові у зв'язку зі смертю мера Геннадія Кернеса оголошено триденну жалобу.

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Автор: УНІАН