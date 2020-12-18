Рада вшанувала пам’ять мера Харкова Кернеса хвилиною мовчання

Кернес помер у берлінській клініці, де він перебував з вересня в зв'язку з підтвердженим COVID-19.

Сьогодні Верховна Рада хвилиною мовчання вшанувала пам’ять мера Харкова Геннадія Кернеса. Як передає кореспондент УНІАН, його пам’ять вшанували і народні депутати, і члени уряду, які були в сесійній залі для участі в Годині запитань до уряду. Читайте такожУ Харкові вирішили скоротити дні жалоби за Кернесом Кернес помер: що відомо про смерть мера Харкова Вночі 17 грудня мер Харкова Геннадій Кернес помер у берлінській клініці «Шаріте», куди його доставили у вересні в зв'язку з підтвердженим COVID-19.

Дата похорону мера поки що невідома, оскільки все залежить від формальних процедур, які необхідно провести в Німеччині. Планується, що похорон може відбутися у вівторок, середу або, максимум, у четвер.

Відспівування Кернеса відбудеться у Свято-Благовіщенському кафедральному соборі, а церемонія прощання - в оперному театрі.

У Харкові у зв'язку зі смертю міського голови 17, 18, 19 грудня оголошено днями жалоби. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Надя Пришляк

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