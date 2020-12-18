Кернес помер 17 грудня / Фото opposition.com.ua
Сьогодні Верховна Рада хвилиною мовчання вшанувала пам’ять мера Харкова Геннадія Кернеса.
Як передає кореспондент УНІАН, його пам’ять вшанували і народні депутати, і члени уряду, які були в сесійній залі для участі в Годині запитань до уряду.
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Кернес помер: що відомо про смерть мера Харкова
- Вночі 17 грудня мер Харкова Геннадій Кернес помер у берлінській клініці «Шаріте», куди його доставили у вересні в зв'язку з підтвердженим COVID-19.
- Дата похорону мера поки що невідома, оскільки все залежить від формальних процедур, які необхідно провести в Німеччині. Планується, що похорон може відбутися у вівторок, середу або, максимум, у четвер.
- Відспівування Кернеса відбудеться у Свято-Благовіщенському кафедральному соборі, а церемонія прощання - в оперному театрі.
- У Харкові у зв'язку зі смертю міського голови 17, 18, 19 грудня оголошено днями жалоби.
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