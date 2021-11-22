Зерно, великі гроші та кілер для міністра – справжній трилер розгорнувся навколо керівника міністерства Агрополітики України Романа Лещенка. Він мало не поплатився життям за борг. Як правоохоронці викрили замовника та яке покарання на нього чекає.

Поліцейські ще в серпні поточного року дізналися, що українка Олена Богач шукає вбивцю. Він потрібен був її босу Курту Гросансу - ніби той вирішив позбутися невдалого колектора, якого винайняв за 150 тис доларів, щоб вибити борг із чинного міністра Романа Лещенка.

Слідчі інсценували вбивство колектора, а підставний кілер отримав нове замовлення – вже на топ-посадовця.

"Ця справа була пов’язана з діяльністю Романа Лещенка у 2018 році, ще до зайняття ним якоїсь державної посади", - заявив міністр МВС України Денис Монастирський.

"На вказане замовлення було передано 20 тис доларів", - додав слідчий прокурор.

Правоохоронці розповіли "Грошам", що найманий вбивця, за домовленістю, міг ще забрати цінності у Лещенка. Та саме під час цієї зустрічі замовників затримали.

Про спецоперацію сам міністр агрополітики дізнався постфактум - за 30 хвилин до брифінгу правоохоронців. "Гроші" стали свідками, як він буквально зі сльозами на очах дякував поліції.

"Ця ситуація для мене шокуюча, але я хочу сказати наступне: якщо хтось вважає, що будь-які погрози, замах, шантаж або фізичне усунення міністра аграрної політики дасть можливість уникнути юридичної відповідальності, то я можу вас запевнити, що у вас немає перспектив", - заявив він.

Лещенко додав, що неодноразово отримував погрози щодо себе та своєї сім'ї, коли обійняв посаду міністра.

Обидва фігуранти справи від звинувачень у залі суду відхрещуються, та зливають один одного. Гросанс все списує на мовний бар’єр.

"Я не знаю, про що Олена говорила з іншими людьми. Я просто хочу повернути свої гроші", - заявив він у суді.

Помічниця ж бізнесмена, перекладачка Олена Богач, наполягає, що не причетна до криміналу і просила у судді домашній арешт замість СІЗО.

"У мене не було ні умислу, ні мотивів, ні фінансової змоги щось робити. Я дійсно працювала у Курта Гросанса як помічник і як перекладач. У Курта Гросанса був конфлікт зі згаданим Лещенком. Я до того стосунку не маю", - розповіла вона у суді.

"Гроші" спостерігали, як суд відправив обох за грати на найближчі два місяці без права на заставу. Але про який борг говорить американець? І чому про нього майже нічого не розповідає міністр Лещенко?

Ще до свого тріумфального походу у владу, у 2018 році Роман Лещенко працював директором агропідприємства Гросанс. Вже після звільнення Лещенка власник фірми Курт Гросанс звинуватив його у розкраданні 5,5 млн грн.

"Роман Лещенко без моєї згоди перерахував велику суму грошей з моєї компанії на свою", - заявляв він.

"Гроші" знайшли кілька позовів ТОВ "Гросанс" до ТОВ "Прогрес", яке у 2018 році належало Роману Лещенку, а тепер записане на його дружину. У позові за березень 2020 року американець вимагає 3,5 млн грн. А вже у травні 2020 року Гросанс нарахував збитків на 27 млн грн і подав позов про це.

Сам Роман Лещенко запевняв, що грошей не крав. А домовився з власником, що для закупівлі пального та виплати зарплат використовуватиме свою фірму. На брифінгу Лещенко навіть заявив про виграні судові справи проти ТОВ "Гросанс".

"Суди всі виграні", - сказав він.

Хоч грошей ніби не брав, та чогось пан міністр виплатив 1 млн гривень колишньому босу одразу після звільнення, а за місяць до призначення міністром заплатив ще 5,5 млн грн. Та вочевидь, цього американському інвестору не вистачило і він пішов значно далі судових позовів.

Наразі американському фермеру та його спільниці загрожує довічне ув’язнення. Та остаточну крапку в цій детективній історії поставить суд.

Повний сюжет про те, як правоохоронці викрили кілера та вийшли на замовників, та про які борги міністра йдеться, дивіться сьогодні в новому випуску програми "Гроші" о 19:25 на телеканалі 2+2.

Яна Кочкурова

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