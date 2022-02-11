В РНБО вирішили максимально збільшити кількість військових, які будуть займатися питанням територіальної оборони.

Кількість членів сил територіальної оборони в Україні має сягати 2 млн осіб для захисту країни в разі нового вторгнення військ Російської Федерації, стягнутих до кордонів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сказав у Харкові після засідання виїзного засідання РНБО.

Секретар РНБО розповів, що сьогодні було розглянуто питання про стан виконання закону України про основи національного супротиву, який набув чинності 1 січня 2022 року.

"З відповідного питання були прийняті протокольні доручення, які поставив президент. Було проголосовано: усі члени Ради нацбезпеки та оборони підтримали це питання. На сьогоднішній день ми маємо максимально збільшити кількість наших військових, які будуть займатися питанням територіальної оборони", - сказав Данілов.

Зокрема, за його словами, сьогодні на засіданні у Харкові, "головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поставив завдання - кількість членів територіальної оборони має сягати 2 млн громадян нашої країни, які готові будуть захищати нашу країну у разі необхідності", - наголосив Данілов.

Як повідомляв УНІАН, згідно опитування, яке було проведено у січні, до лав територіальної оборони готові вже зараз вступити 56% українців.

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