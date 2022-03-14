США повідомили союзникам те, що Китай сигналізував про свою готовність надати Росії військову підтримку.
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на офіційні джерела в США.
Як пише видання, інформацію про готовність Китаю підтримати Росію у війні з Україною повідомили США по своїх дипломатичних каналах.
У телеграмах, які Держдепартамент США розіслав союзникам в Європі та Азії, не йдеться про те, чи дав Китай сигнал про те, що він буде допомагати Росії в майбутньому. Також не повідомляється про те, чи почав він вже надавати військову підтримку Росії.
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