Після запиту журналістів з приводу неоднакових підписів на сайті Інституту замінили файл з роботою Киви.

Депутат від ОПЗЖ Ілля Кива, який 26 квітня отримав ступінь кандидата наук, додав до своєї дисертації довідку з підробленим підписом і вказав конференції, у яких не брав участі.

Про це йдеться у матеріалі журналіста Данила Мокрика від Bihus.info.

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Зазначається, що Кива начебто брав участь у двох наукових конференціях МАУП у 2018 та 2019 роках. При цьому там вказано, що роботи Киви опубліковані в збірниках на ст. 152-154 та ст. 414-416 відповідно.

Втім, у наявних в мережі офіційних збірниках матеріалів конференцій наукові внески Іллі Киви відсутні.

Журналісти, крім того, зауважують, що підпис Ольги Руденко на довідках від ГО «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління», що повинні підтверджувати практичне значення дисертації, суттєво відрізняється від її підпису на інших документах.

Після запиту журналістів до ГО з приводу неоднакових підписів на сайті Інституту замінили файл з роботою Киви – з такою ж довідкою і таким же підписом, але вже з вказаним прізвищем іншої людини Євгена Романенка.

Також Кива додав до дисертації довідку від Офісу генпрокурора, в якій вказано, що ОГП уже впроваджує результати досліджень нардепа від ОПЗЖ у свою діяльність.

Венедіктова відповіла, що офіційно дисертація Киви до Офісу Генпрокурора не надходила, а довідка є «особистою позицією» людини, яка її видала. Втім, на довідці, крім підпису, також є офіційна печатка Офісу Генпрокурора.

Кива захистив дисертацію: деталі

26 квітня нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива захищав кандидатську дисертацію. Він претендує на ступінь кандидата наук з державного управління. На захист дисертації Киви не пускали журналістів "без акредитації".

Захист тривав з 10 до 13 години. Члени комісії проголосували одностайно: 13 - за, 0 - проти.

Завдяки успішному захисту кандидатської дисертації депутат отримає до 100 тисяч гривень до кінця своєї каденції в парламенті.

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Автор: Яна Ставська