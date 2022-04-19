Ілля Кива вважає, що Україна "провалила всі спроби його викрадення".

Екс-нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива, який втік з України, заявив, що в Києві його хочуть вбити і він змушений офіційно просити захист і політичний притулок в Росії.

Відповідний текст він опублікував на своєму каналі в Telegram.

"Вимога у Москви від терористичного режиму Зеленського видати мене для зведення рахунків, як з опозиційним політиком, свідчить тільки про одне - їх бажання мене вбити.

Сьогодні вони провалили всі спроби мого викрадення і йдуть на безпрецедентний крок. Вони вимагають видати мене у зв'язку з необхідністю проведення "слідчих дій" за статтею державна зрада - за публічне привітання Президента Російської Федерації Володимира Путіна з Днем Народження.

Я офіційно заявляю, що сьогодні в Україні влада влаштовує масове знищення українського народу, порушує всі норми закону, моралі та здорового глузду, здійснює терористичні акти проти мирних громадян, здійснює фізичне усунення неугодних без суду і слідства забивши підвали СБУ тисячами людей, які піддаються тортурам і стратам, веде відвертий терор населення, відпускає злочинців з в'язниць для вчинення військових злочинів!!!

У такій ситуації повідомляю, що маю намір офіційно просити захист і політичний притулок в Росії", - написав Кива.

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