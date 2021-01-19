Окрему увагу слід приділити таким "тарифним проектам", як стягнення коштів за евакуацію авто, за користування загальнодоступними частинами громадського простору тощо.

Президент Володимир Зеленський доручив заступнику керівника ОП Кирилу Тимошенку провести аудит тарифів на газ та опалення в усіх областях України та отримати роз’яснення на місцях щодо їх завищення.

Про це йдеться у коментарі прес-службі Офісу президента щодо доручення президента перевірити відповідність тарифної сітки на побутовий газ та опалення в регіонах країни.

"Враховуючи появу в публічному просторі різних спекулятивних заяв щодо формування тарифів на рівні міст і сіл країни, а також безпідставні спроби окремих представників місцевої влади обґрунтувати перед суспільством додаткове зростання тарифів понад рівень, який уже викликає значні питання з точки зору справедливості, глава держави доручає заступнику керівника Офісу президента України Кирилу Тимошенку, відповідальному за регіональну політику, провести повний аудит наявних тарифів у місті Києві та в усіх областях України, зіставити ціноутворення за різні проміжки часу, а також отримати вичерпні роз’яснення від відповідних керівників на місцях щодо завищених тарифів та щодо тарифної політики в цілому. Передусім це стосується саме тарифів на опалення, побутовий газ та користування пасажирським транспортом", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зауважують, що окрему увагу слід приділити таким специфічним непрозорим "тарифним проектам" окремих очільників міст, як стягнення коштів за евакуацію авто, за користування загальнодоступними частинами громадського простору тощо.

"Завданням усіх представників системи державної влади є робота в інтересах громадян. Нагадуємо, що якість управлінської роботи на місцях не може вимірюватися листуванням та згадками у ЗМІ, а має конкретне обґрунтування в платіжках. Враховуючи також, що Кабінет Міністрів зі свого боку запропонував усім категоріям громадян можливість для суттєвого зниження ціни на газ та опалення", - наголосили у прес-службі глави держави.

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Тарифи на газ в Україні

18 січня Кабінет міністрів встановив з лютого і до кінця опалювального сезону граничну ціну на газ у розмірі 6,99 грн за куб. м для побутових споживачів. З 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло й електроенергію. Також у січні 2021 року ціна на газ як товар досягала майже 11 грн за куб. м. Крім того, у 1,6 раза зросли тарифи на його транспортування в будинки громадян.

З початку січня в низці регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів. Протестують, зокрема, в Харківській, Полтавській, Миколаївській та Чернівецькій областях.

Президент України Володимир Зеленський під час енергетичної наради доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення і встановити граничну ціну на газ, попри впровадження конкурентного ринку газу з 1 серпня 2020 року. На цю ініціативу негативно відреагував Міжнародний валютний фонд.

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Автор: Світлана Закелова