Раніше РНБО застосувала санкції до 10 головних контрабандистів країни.

Рада національної безпеки і оборони України на сьогоднішньому засіданні ухвалила рішення про застосування персональних санкцій до дванадцяти осіб, пов'язаним з контрабандою.

Про це під час свого виступу повідомив президент Володимир Зеленський.

"Рада національної безпеки і оборони буде запроваджувати санкції до другої частини контрабандистів. Застосовуватимуться санкції до 12 осіб", - сказав він.

"За ці 30 років у нас дійсно прямо такий пласт контрабандистів. Таке відчуття, що це окрема професія, але держава не робила державне замовлення, хоча такі професії існують", - додав Зеленський.

Президент зазначив, що Служба безпеки України займається даним питанням.

"Багато хто з них мають подвійне, навіть три громадянства. З цим питанням ми також розберемося, я вважаю, досить швидко", - сказав Зеленський.

Подробиці запроваджених санкцій та імена тих, проти кого вони введені, поки не відомі.

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Санкції проти контрабандистів: що відомо

2 квітня Рада національної безпеки і оборони України застосувала персональні санкції проти 10 головних контрабандистів країни.

Розповідаючи про рішення РНБО, президент зазначав, що вперше в історії України вводяться персональні санкції, зокрема заблоковані активи та майно осіб, яких, за аналітичними даними СБУ, апарату РНБО, можна назвати топ-десяткою української контрабанди.

Також, згідно з рішенням РНБО, санкції застосовані до 79 компаній.

14 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства трьох осіб, що входять до списку 10 контрабандистів, проти яких застосовані санкції.

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Автор: Дмитро Шварц