Своєю чергою голова МОЗ звинуватив народних депутатів "Голосу" у "дешевому піарі" на смертях людей.

Депутати передали міністру охорони здоров'я Максиму Степанову поховальні квіти від родичів померлого від COVID-19 чоловіка.

Як передає кореспондент УНІАН, під час Години запитань до уряду в сесійній залі парламенту народний депутат України Ольга Стефанишина (фракція "Голос") зазначила, що сьогодні в Києві ховають 68-річного чоловіка, який помер від COVID-19.

За її словами, хоч він і був хворий на цукровий діабет, але почувався добре. Три тижні тому чоловік прийшов до сімейного лікаря, щоб провакцинуватися від COVID-19, але йому сказали, що вакцини немає. За декілька днів він захворів і помер.

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Стефанишина наголосила, що це вина Степанова, що до України не поставили вакцини. Вона принесла до трибуни парламенту, де виступав Степанов, квіти із чорною стрічкою, зазначивши: "Це вам поховальні квіти, які родичі померлого вам передали".

Вона поставила їх на трибуну парламенту, але за кілька хвилин народний депутат України із фракції "Слуга народу" Галина Третьякова їх забрала.

У відповідь Степанов зазначив, звертаючись до Стефанишиної, щоб вона для себе відповіла, що конкретно вона зробила для того, щоб цих смертей від COVID-19 не було.

"Не треба маніпулювати смертями людей. COVID-19 - це тяжка хвороба, яка забирає життя. Не треба використовувати смерті людей для маніпуляцій та свого дешевого піару", - зазначив міністр.

Під час цих його слів депутати фракції "Голос" скандували: "Ганьба".

Коронавірус в Україні: що відомо

За добу 15 квітня коронавірус в Україні виявили у 17479 осіб. Серед нових пацієнтів - 709 дітей та 378 медпрацівників. Зафіксовано 438 летальних випадків, 12054 пацієнти одужали. До лікарень потрапили 4348 людей із підозрою чи діагнозом COVID-19.

Упродовж 15 квітня в Україні зробили 13520 щеплень проти COVID-19. Загалом від початку вакцинальної кампанії щепили 432817 людей.

Україна зараз на 16-му місці у світі за кількістю хворих і на 18-му за кількістю смертей від коронавірусу, вказують дані Ради національної безпеки й оборони.

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Автор: Надя Пришляк