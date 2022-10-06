Ця країна Західної Африки виступає проти війни Росії проти України та підтримує зусилля задля відновлення миру в нашій державі.

Кот-д’Івуар вирішив приєднатися до Міжнародної "Кримської платформи" з деокупації півострова.

Як повідомляє прес-сулжба МЗС України, у рамках турне країнами Африки міністр закордонних справ Дмитро Кулеба мав зустріч в Абіджані - віце-президентом Кот-д‘Івуару Т’ємоко Мейліє Коне.

Спочатку Кулеба передав особисте послання президента Володимира Зеленського президенту Кот-д‘Івуару Аласану Уаттарі.

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Міністр висловив вдячність Кот-д’Івуару за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах на тлі російської агресії. Він також відзначив активну взаємодію двох країн в рамках міжнародних організацій.

"Україна та Кот-д‘Івуар мають спільні зовнішньополітичні пріоритети: мирне співіснування держав, невтручання у внутрішні справи, взаємоповага, сталий економічний розвиток. Ми також протидіємо спільним викликам - найманцям Вагнера, продовольчій кризі, змінам клімату. І спільними зусиллями ми будемо боротися за мир і процвітання наших народів", - наголосив Кулеба.

Своєю чергою, Коне підкреслив, що Кот-д’Івуар виступає проти війни Росії в Україні та підтримує зусилля задля відновлення миру в українській державі.

Віце- президент повідомив про рішення Кот-д’Івару приєднатися до "Кримської платформи".

Співрозмовники детально обговорили кроки задля пожвавлення співпраці України та Кот-д’Івуару в сферах безпеки, торгівлі, сільського господарства та освіти.

Кримська платформа: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня 2021 року у Києві голови делегацій понад 40 країн і міжнародних організацій започаткували "Кримську платформу" з метою припинення російської окупації півострова мирними засобами.

Участь в другому саміті Міжнародної "Кримської платформи" 23 серпня 2022 року взяли близько 60 країн і міжнародних організацій. Учасники другого саміту закликали Росію забезпечити негайне виведення всіх своїх військових сил і військової техніки з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

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