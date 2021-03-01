Після окупації Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів припинили. У 2020 році ситуація з водопостачанням у Криму досягла критичного рівня через посуху й обміління водоймищ. У багатьох містах і селах окупаційна влада ввели обмеження на подачу води.

Влада не повинна поставляти воду в Крим доти, доки окупований півострів не повернеться до складу України.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив в ефірі програми "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1".

Він зазначив, що Україна справлялася із ситуацією 23 роки і поставляла воду на півострів, яка задовольняла більше ніж 80% потреб Криму в прісній воді.

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«А що, ми повинні постачати воду для контингенту російських військ і розгорнутих там ракет? Ми якусь несемо за це відповідальність? Може є якісь міжнародні зобов'язання України в цьому питанні? Не повинна Україна постачати воду в Крим доти, доки Крим не повернеться до складу України. Це моє тверде переконання», - заявив міністр.

Ситуація з водопостачанням в окупованому Криму

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, який з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів припинили.

У 2020 році ситуація з водопостачанням у Криму досягла критичного рівня через посуху і обміління водоймищ. У багатьох містах і селах окупаційна влада ввела обмеження на подачу води.

Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових й організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначенні. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловились за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: Антоніна Доломанжи