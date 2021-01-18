На захід будуть запрошені лідери іноземних держав.

Саміт "Кримської платформи", у якому запланована участь лідерів іноземних держав, запланований на 23 серпня 2021 року.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв’ю ТСН.ua, повідомляє прес-служба ОП.

"Вже чітко визначено дату проведення Кримського саміту (саміту "Кримської платформи" - УНІАН) – 23 серпня 2021 року. Офіс президента працює разом з МЗС для підготовки відповідних запрошень світовим лідерам, відповідної концепції, програми саміту, організаційних моментів", – сказав Жовква.

Читайте такожОкупаційна влада Криму виставила на продаж завод "Коктебель"

Він наголосив, що на саміті "Кримської платформи" необхідно ухвалити конкретні рішення щодо деокупації півострова.

"Ми не проводимо саміт заради саміту. Нам не потрібно провести саміт і знову забути цю тему. Тому після саміту має з’явитися, очевидно, декларація, а що ще більш важливо – скоординований міжнародний інструментарій для деокупації Криму та захисту прав українців у Криму", – зазначив заступник керівника Офісу президента.

Жовква зауважив, що саміт буде пов’язаний з урочистостями з нагоди 30-річчя незалежності України.

За його словами, президент Володимир Зеленський під час телефонних розмов з лідерами іноземних держав запрошує їх до участі в цих подіях.

Читайте такожКулеба: запланований Росією перепис населення в Криму не змінить її статусу держави-окупанта

"Сподіваємося на широку міжнародну присутність у ці два дні", – додав заступник керівника Офісу глави держави.

Кримська платформа: що про неї відомо

23 вересня 2020 року президент Володимир Зеленський під час дебатів на 75-й сесії Генасамблеї ООН закликав партнерів приєднатися до міжнародної платформи з деокупації Криму.

У грудні Зеленський повідомив, що створення Кримської платформи вже підтримали в Європі та Північній Америці.

Кримська платформа працюватиме на кількох рівнях. Перший - найвищий - політичний, до якого приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський рівень, а четвертий - неурядових експертів. Для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи буде створена експертна мережа.

Окупація Криму Росією: довідка УНІАН

Росія окупувала український Крим, увівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров