Міністерство закордонних справ України категорично відкидає звинувачення, що почали лунати від російських офіційних осіб, у нібито причетності України до стрілянини в концертному залі "Крокус" у підмосковному Красногорську.
"Вважаємо такі звинувачення спланованою провокацією Кремля з метою подальшого нагнітання антиукраїнської істерії в російському суспільстві, створення умов для посилення мобілізації російських громадян для участі в злочинній агресії проти нашої держави та дискредитації України в очах міжнародного співтовариства", - сказано у повідомленні МЗС.
Там нагадали, що російський режим має довгу історію кривавих провокацій спецслужб, подібних до теракту на Каширському шосе в 1999 році.
"Для путінської диктатури не існує червоних ліній. Вона готова вбивати власних громадян заради політичних цілей так само, як за час війни проти України вбила тисячі мирних українців в результаті ракетних ударів, артилерійських обстрілів та тортур", - пояснили в МЗС.
Відомство закликало міжнародну спільноту рішуче відкинути брехливі російські звинувачення у нібито причетності України до стрілянини в Красногорську та посилити підтримку нашої держави у протистоянні злочинній російській агресії.
Таракт у Крокус Сіті - деталі
Близько восьмої вечора перед концертом гурту "Пікнік" щонайменше п'ять терористів у камуфляжі увірвалися до будівлі концертного холу Крокус під Москвою.
На той момент у "Крокусі" могло перебувати до 7,2 тисяч людей. Саме стільки глядачів максимально вміщує концертний зал, а всі квитки було продано. Мінімум 40 людей загинули, понад 140 постраждали внаслідок теракту у "Крокусі".
Глядачі рятувалися як могли: вибігали без одягу надвір, ховалися в туалетах, хтось зміг врятуватися через комунікації. Після стрілянини терористи підпалили будівлю. На даний момент пожежі надано підвищений ранг складності, є ризик обвалення покрівлі.
Радник глави офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна заперечує причетність до нападу в Москві і ніколи не використовує терористичні методи, на відміну від РФ.