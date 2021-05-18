Глава МЗС сказав, що питання Криму залишається відкритим і закриється тільки після відновлення суверенітету України над півостровом.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав окупацію Криму відкритою раною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

Читайте також"Я це роблю на прохання Путіна і Порошенка": ЗМІ оприлюднили нові "плівки Медведчука" (відео)Міністр висловив жаль, що Росія продовжує системно придушувати кримськотатарський народ, забороняє діяльність Меджлісу, витісняє незалежні ЗМІ з окупованого Криму, проводить утиски за релігійною ознакою, позбавляє кримських татар майнових та мовних прав, фабрикує кримінальні звинувачення проти них.

"Це дійсно відбувається, це велика трагедія, але ми не складемо руки і не зупинимося до тих пір, поки ці злочини не будуть припинені, поки Росія не вийде з Криму і там не будуть створені після повернення туди української влади усі можливості для вільного розвитку і процвітання кримського півострова і кримськотатарського народу", - сказав Кулеба.

Він нагадав, що цим питанням буде присвячена робота "Кримської платформи з деокупації Криму".

"Надходять нові і нові підтвердження про участь інших країн в установчому саміті "Кримської платформи", який відбудеться у серпні цього року. Чим ближче ми до цього заходу, - тим більшим стає спротив Російської Федерації "Кримській платформі", що свідчить, що ми на правильному шляху, і що скільки б разів Росія не стверджувала б, що питання Криму закрите, - насправді воно як відкрита рана. Воно залишається відкритим, і закриється воно тільки після відновлення суверенітету України над Автономною Республікою Крим та містом Севастополь", - сказав Кулеба.

Окупація Криму

Росія окупувала український Крим, увівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: Віталій Саєнко