Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав окупацію Криму відкритою раною.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.
Читайте також"Я це роблю на прохання Путіна і Порошенка": ЗМІ оприлюднили нові "плівки Медведчука" (відео)Міністр висловив жаль, що Росія продовжує системно придушувати кримськотатарський народ, забороняє діяльність Меджлісу, витісняє незалежні ЗМІ з окупованого Криму, проводить утиски за релігійною ознакою, позбавляє кримських татар майнових та мовних прав, фабрикує кримінальні звинувачення проти них.
"Це дійсно відбувається, це велика трагедія, але ми не складемо руки і не зупинимося до тих пір, поки ці злочини не будуть припинені, поки Росія не вийде з Криму і там не будуть створені після повернення туди української влади усі можливості для вільного розвитку і процвітання кримського півострова і кримськотатарського народу", - сказав Кулеба.
Він нагадав, що цим питанням буде присвячена робота "Кримської платформи з деокупації Криму".
"Надходять нові і нові підтвердження про участь інших країн в установчому саміті "Кримської платформи", який відбудеться у серпні цього року. Чим ближче ми до цього заходу, - тим більшим стає спротив Російської Федерації "Кримській платформі", що свідчить, що ми на правильному шляху, і що скільки б разів Росія не стверджувала б, що питання Криму закрите, - насправді воно як відкрита рана. Воно залишається відкритим, і закриється воно тільки після відновлення суверенітету України над Автономною Республікою Крим та містом Севастополь", - сказав Кулеба.
Окупація Криму
- Росія окупувала український Крим, увівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.
- 18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
- Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.
- Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.
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