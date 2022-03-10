Очільник МЗС України розкрив головний наратив російського колеги у Туреччині щодо протистояння в нашій країні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за результати перемовин з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим повідомив, що Росія планує продовжити свою агресію, поки Україна не задовольнить її вимоги, одна з яких - здатися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час прес-конференції за результатами перемовин.

За словами Кулеби, головний наратив Лаврова полягав у наступному: "Вони продовжать свою агресію до того часу, поки Україна не задовольнить їхні вимоги. І одна з цих вимог - здатися".

Міністр наголосив, що такий варіант є неприйнятним для України.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися на українську територію. Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь.

10 березня, в Туреччині відбулися перемовини міністрів закордонних справ України, Туреччини та РФ - Дмитра Кулеби, Мевлюта Чавушоглу й Сергія Лаврова.

Вас також можуть зацікавити новини: