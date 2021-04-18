Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонує главам МЗС країн-членів Європейського Союзу кроки для зміцнення підтримки України з боку ЄС.
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Як повідомили у прес-службі зовнішньополітичного відомства, 19 квітня Кулеба на запрошення високого представника ЄС Жозепа Борреля візьме участь в онлайн-засіданні Ради ЄС у закордонних справах.
У МЗС уточнили, що на порядку денному засідання Ради ЄС у закордонних справах – питання загострення Росією безпекової ситуації на окупованих територіях України та довкола її кордонів.
Кулеба поінформує колег з Європейського Союзу про актуальну безпекову ситуацію, запропонує низку практичних кроків задля зміцнення дієвої підтримки України з боку ЄС.
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