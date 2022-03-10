За словами Кулеби, Україна шукає дипломатичні рішення, але поки їх немає, будемо "самовіддано, жертвуючи собою, захищати нашу землю, наших людей від російської агресії"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за результатами перемовин з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим заявив, що Київ не може зупинити війну, якщо у країни-агресора не має бажання цього робити.

Про це Кулеба сказав на прес-конференції за результатами перемовин.

"Ми не можемо зупинити війну, якщо у країни, яка здійснила агресію та напад, немає бажання цього робити", - зазначив Кулеба.

Він розповів, що під час перемовин почув, що припинення вогню прив'язане РФ до виконання вимог, висунутих президентом РФ Володимиром Путіним на адресу України.

"У зв'язку з цим я хочу підтвердити ще раз, що Україна не здалася, не здається і не здасться. Ми готові до дипломатії, ми шукаємо дипломатичні рішення, але поки їх немає, ми будемо самовіддано, жертвуючи собою, захищати нашу землю, наших людей від російської агресії", - наголосив міністр.

Вас також можуть зацікавити новини: