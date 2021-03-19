Міністр та народний депутат обмінялися образами на адресу один одного на засіданні парламенту.

Народний депутат України Гео Лерос (позафракційний) порахував вартість куртки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Як передає кореспондент УНІАН, Лерос на засіданні парламенту під час Години запитань до уряду звернувся до Степанова.

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"Коли в Україні сотні українців гинуть через COVID-19, ви два тижні тому купили собі куртку за 620 тис. гривень. Як воно, тепло в ній, чи ні?" - сказав він.

Лерос зазначив, що міністр "уособлює ходячий фейк", але при цьому звинувачує в поширенні фейків депутатів з "Європейської солідарності" та "Голосу".

Що відповів міністр

У відповідь Степанов зазначив, що Леросу "хамство притаманне", тому він не збирається відповідати на його запитання. Водночас він закликав Лероса від поширення різних фейків, у тому числі тих, що стосуються вакцин та боротьби з COVID-19, оскільки за цим стоїть життя "конкретних людей".

Відео спілкування з міністром Лерос опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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Автор: Надя Пришляк