На Донеччині від"Європейської Солідарності" під час довиборів у Раду балотуватиметься лікар Юля Кузьменко.

Лікар, волонтер Юлія Кузьменко, яка є обвинуваченою у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, балотуватиметься у народні депутати на проміжних виборах у Донецькій області від партії «Європейська солідарність».

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Я добре знаю, що український менталітет каже так: якщо пішов в політику, то зрадив (обсяг зрадоньки залежить напряму від красномовного запасу кожного окремо і всіх разом). Але таке питання, як саме боротися за волю та розбудову країни з самого верху (диванні баталії не рахуються), менталітет ну ніяк не підказує", - написала вона.

Кузьменко уточнила, що балотуватиметься у 50-му виборчому окрузі (Покровськ, Добропілля, Мирноград).

Вона додала, що не є членом партії «Євросолідарність».

"Я знов повертаюся на свій Донбас - тільки з іншими можливостями", - наголосила вона.

Довибори у Раду в Покровську

16 грудня Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата України, «мажоритарника» Руслана Требушкіна, який обирався у 50-му окрузі на Донеччині.

За результатами місцевих виборів 25 жовтня 2020 року його визнано обраним Покровським міським головою Донецької області.

Центральна виборча комісія призначила вибори на цьому окрузі на 28 березня 2021 року.

Справа Шеремета: що відомо

Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко (псевдонім «Ліса»), військову медсестру Яну Дугарь.

Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.

21 травня Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої. Тепер їх звинувачують у виконанні злочину, а також у знищенні автомобіля, в якому перебував Шеремет, і зберіганні вибухівки.

Справу проти Антоненка, Кузьменко і Дугарь розглядає суд присяжних.

4 січня білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис був зроблений 11 квітня 2012 року в кабінеті на той час голови КДБ Білорусі Вадима Зайцева.

У Нацполіції України заявили, що отримали документи та аудіозаписи про можливих замовників вбивства журналіста.

Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який поширив аудіозапис, заявив про готовність свідчити у справі про вбивство Шеремета Офісу генерального прокурора України.

Адвокати Антоненка і Кузьменко не виключили, що слідство може приписати їхнім підзахисним співпрацю з КДБ Білорусі.

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Автори: Олег Давигора, Антоніна Доломанжи