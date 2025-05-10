Це перший спільний візит лідерів чотирьох країн до України і є безпрецедентним.

Лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі сьогодні приїдуть до Києва для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Як пише Reuters, на зустрічі європейські лідери обговорять пропозицію США і Європи про 30-денне припинення вогню, яке в разі відмови Кремля призведе до спільного введення нових санкцій, повідомило французьке дипломатичне джерело.

Візит прем'єр-міністра Великої Британії Кейра Стармера, президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска - це перший спільний візит лідерів чотирьох країн в Україну.

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"Разом зі США ми закликаємо Росію домовитися про повне і безумовне 30-денне припинення вогню, щоб створити простір для переговорів про справедливий і міцний мир", - йдеться у спільній заяві європейських лідерів.

Напередодні саміту посольство США в Києві попередило про "потенційно суттєву" повітряну атаку найближчими днями і рекомендувало своїм громадянам бути готовими шукати притулок у разі сирен повітряної тривоги.

Як зазначило видання, чотири іноземні лідери зустрінуться із Зеленським у суботу вранці, а також, як очікують, вшанують пам'ять українських солдатів, загиблих на війні, до меморіалу в центрі Києва.

Очікується, що вони проведуть віртуальну зустріч з іншими лідерами, щоб проінформувати їх про прогрес, досягнутий у створенні майбутньої коаліції повітряних, сухопутних, морських і "регенеративних" сил, яка допоможе відродити ЗСУ після будь-якої мирної угоди, заявили на Даунінг-стріт у Великій Британії.

Анонсуючи візит, Макрон виклав спільне фото четвірки, супроводивши його підписом "Ми дорогою до Києва. Заради України, заради Європи" французькою, англійською, німецькою та польською мовами.

Переговори щодо України

Раніше американський президент Дональд Трамп запропонував 30-денне повне припинення вогню в Україні. Київ погодився на цю умову беззастережно, а ось Кремль цю ініціативу відкинув.

Після цього до команди Трампа почало доходити, що справжньою перепоною на шляху до миру є не Україна, згідно з російською пропагандою, а саме російський диктатор Володимир Путін.

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