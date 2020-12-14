Зеленський призначив Лисого очільником Держуправління справами / фото president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Лисого керівником Державного управління справами.

Про це йдеться в указі №566/2020, розміщеному на сайті глави держави.

"Призначити Лисого Ігоря Васильовича керівником Державного управління справами з 15 грудня 2020 року шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", - йдеться в указі.

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Призначення Ігоря Лисого у ДУС: що відомо

18 червня Зеленський указами № 236 та № 237 звільнив з посади керівника Державного управління справами Сергія Борзова та призначив тимчасовим виконувачем обов'язків заступника керівника ДУС Ігоря Лисого.

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Автор: Дмитро Хилюк