Президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Лисого керівником Державного управління справами.
Про це йдеться в указі №566/2020, розміщеному на сайті глави держави.
"Призначити Лисого Ігоря Васильовича керівником Державного управління справами з 15 грудня 2020 року шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", - йдеться в указі.
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Призначення Ігоря Лисого у ДУС: що відомо
18 червня Зеленський указами № 236 та № 237 звільнив з посади керівника Державного управління справами Сергія Борзова та призначив тимчасовим виконувачем обов'язків заступника керівника ДУС Ігоря Лисого.
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