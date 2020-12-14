Зеленський призначив Лисого керівником Державного управління справами

Посадовця, який з червня був т.в.о. керівника ДУС, призначено на посаду шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину.

Президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Лисого керівником Державного управління справами. Про це йдеться в указі №566/2020, розміщеному на сайті глави держави. "Призначити Лисого Ігоря Васильовича керівником Державного управління справами з 15 грудня 2020 року шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", - йдеться в указі. Читайте такожЗеленський призначив Резніченка головою Дніпропетровської ОДА Призначення Ігоря Лисого у ДУС: що відомо 18 червня Зеленський указами № 236 та № 237 звільнив з посади керівника Державного управління справами Сергія Борзова та призначив тимчасовим виконувачем обов'язків заступника керівника ДУС Ігоря Лисого. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Дмитро Хилюк

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