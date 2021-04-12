Обмежень на роботу парламенту під час посилених карантинних заходів немає.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький сказав під час засідання Погоджувальної ради парламенту, відповідаючи на запитання спікера Дмитра Разумкова, чи може парламент працювати в той час, коли у Києві запроваджено жорсткі карантинні обмеження.
Радуцький зазначив, що ВР має керуватися постановою уряду №1236 від 9 грудня 2020 року. За його словами, відповідної до положень документу, "обмежень на роботу органів державної влади під час посилених заходів карантину немає. Це стосується не тільки Верховної Ради, а й Кабінету міністрів України та всіх інших".
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Радуцький наголосив, що кожні дві години необхідно кварцувати приміщення сесійної зали, також депутати і працівники Апарату мають носити маски, які також треба змінювати кожні дві години.
Своєю чергою Разумков нагадав, що рішення про зміну Календарного плану роботи парламенту ухвалюється 226 і більше голосами депутатів. Він наголосив, що на сьогодні законодавством не передбачено проведення пленарних засідань Верховної Ради у віддаленому режимі.
Разом з тим Разумков під час брифінгу зауважив, що робота в сесійній залі запобігатиме розмовам про те, що хтось не зміг проголосувати через зникнення інтернету чи хтось когось "змусив натиснути ту чи іншу кнопку".
"Я особисто не є прихильником такого режиму роботи, тому що закони повинні прийматися в залі, щоб потім ні в кого не виникало питань...", - сказав спікер.
Голова ВР вважає, що в ситуації, коли багатьом людям, незважаючи на жорсткі карантинні обмеження, доводиться їздити на роботу, неправильно, щоб депутати під час пленарного тижня працювали з дому.
Він зауважив, що коли депутатів обирали, а вони казали: "ви мене оберіть, а я буду вдома сидіти - і добре, щоб у цій державі, і голосувати через телефон, то шансів обратися було б менше".
Рада і карантин
- Як відомо, поточного тижня народні депутати працюють у пленарному режимі, тобто ухвалюють рішення в сесійній залі парламенту.
- 8 квітня в інтерв’ю одному з видань віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що отримав від президента завдання розробити спеціальний додаток, за допомогою народні депутати і члени уряду могли б голосувати онлайн і за допомогою електронного підпису.
- Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко пожартував, що цього тижня депутати у Верховній Раді харчуватимуться "святим духом", бо їдальня не працюватиме через карантинні обмеження.
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