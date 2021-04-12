Незважаючи на локдаун, Верховна Рада та інші органи влади, відповідно до постанови уряду, мають працювати.

Обмежень на роботу парламенту під час посилених карантинних заходів немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький сказав під час засідання Погоджувальної ради парламенту, відповідаючи на запитання спікера Дмитра Разумкова, чи може парламент працювати в той час, коли у Києві запроваджено жорсткі карантинні обмеження.

Радуцький зазначив, що ВР має керуватися постановою уряду №1236 від 9 грудня 2020 року. За його словами, відповідної до положень документу, "обмежень на роботу органів державної влади під час посилених заходів карантину немає. Це стосується не тільки Верховної Ради, а й Кабінету міністрів України та всіх інших".

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Радуцький наголосив, що кожні дві години необхідно кварцувати приміщення сесійної зали, також депутати і працівники Апарату мають носити маски, які також треба змінювати кожні дві години.

Своєю чергою Разумков нагадав, що рішення про зміну Календарного плану роботи парламенту ухвалюється 226 і більше голосами депутатів. Він наголосив, що на сьогодні законодавством не передбачено проведення пленарних засідань Верховної Ради у віддаленому режимі.

Разом з тим Разумков під час брифінгу зауважив, що робота в сесійній залі запобігатиме розмовам про те, що хтось не зміг проголосувати через зникнення інтернету чи хтось когось "змусив натиснути ту чи іншу кнопку".

"Я особисто не є прихильником такого режиму роботи, тому що закони повинні прийматися в залі, щоб потім ні в кого не виникало питань...", - сказав спікер.

Голова ВР вважає, що в ситуації, коли багатьом людям, незважаючи на жорсткі карантинні обмеження, доводиться їздити на роботу, неправильно, щоб депутати під час пленарного тижня працювали з дому.

Він зауважив, що коли депутатів обирали, а вони казали: "ви мене оберіть, а я буду вдома сидіти - і добре, щоб у цій державі, і голосувати через телефон, то шансів обратися було б менше".

Рада і карантин

Як відомо, поточного тижня народні депутати працюють у пленарному режимі, тобто ухвалюють рішення в сесійній залі парламенту.

8 квітня в інтерв’ю одному з видань віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що отримав від президента завдання розробити спеціальний додаток, за допомогою народні депутати і члени уряду могли б голосувати онлайн і за допомогою електронного підпису.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко пожартував, що цього тижня депутати у Верховній Раді харчуватимуться "святим духом", бо їдальня не працюватиме через карантинні обмеження.

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Автор: Надя Пришляк