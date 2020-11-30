Голова Верховної Ради Дмитро Разумков також не виключив можливості введення локдауну найближчим часом.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевняє, парламент продовжить працювати у разі запровадження локдауну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

Читайте також"Нарешті знову звичний робочий графік": Разумков поборов COVID-19

«На відміну від будь-кого, Верховна Рада ні на карантин, ні на локдаун точно не піде», - сказав Разумков.

За його словами, можуть бути зміни в графіку роботи парламенту, зокрема проводитиметься менше пленарних засідань, і вони можуть будуть скорочені, а також депутати працюватимуть в онлайн-режимі в комітетах, але «Верховна Рада буде продовжувати виконувати свої функції, які передбачені Конституцією України».

Як відомо, відповідно до календарного плану, у грудні ВР працюватиме в пленарному режимі поточного тижня та з 15 по 18 грудня.

Говорячи про можливість запровадження локдауну найближчим часом, Разумков зазначив, що необхідно бути готовим до цього. При цьому він нагадав, що рішення про локдаун ухвалює уряд, але парламент висунув жорстку умову, що Кабмін принаймні за тиждень має попередити про таке рішення.

«Варіант локдауну, на жаль, скасовувати не можемо, і вірогідність його також є», - додав спікер.

Він нагадав, що на ймовірність введення локдауну впливають показники захворюваності, заповнення хворими лікарень, а також ефективність «карантину вихідного дня».

«Якщо я вам зараз скажу, що ні - ми не введемо локдаун, то це безвідповідально», - зазначив Разумков.

За його словами, все залежатиме від ситуації, але до локдауну треба бути готовим.

Спікер нагадав, що в парламенті є низка законопроектів, які стосуються підтримки бізнесу у випадку введення локдауну, зокрема три президентських законопроекти, і зазначив, що на поточному тижні один із законопроектів, який стосується заходів при можливому введенні локдауну, має бути ухвалений.

Вас також можуть зацікавити такі новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк