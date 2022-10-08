Андрій Піонтковський також назвав подію, після якої президент РФ підвищив ставки у війні.

Російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський припустив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко затролив Путіна подарунком у вигляді трактора на 70-річчя.

Піонтковський дав інтерв'ю для УНІАН.

"Це затролив. Якщо вже на іранських дронах вони виживають. Але взагалі в Білорусі завжди була більш висока культура виробництва в Радянському Союзі. Я думаю, що у них більше збереглося і менше розікрали. Якісь виробничі потужності, холодильники якісь вони випускають", - сказав Піонтковський.

Політолог також вважає, що Путін дав наказ підірвати "Північні потоки". Диктатор підвищив ставки після приниження на саміті в узбецькому Самарканді.

"Ось Путін приїхав в гніві з Самарканда із зустрічі, коли він побачив, що його зневажають, здавалося б, його найближчі союзники. У нього на лобі було написано "лузер", і вони поводилися з ним відповідно.

І він, повернувшись, перевернув всю цю лінію. Зробив кілька вкрай різких кроків щодо підвищення ставок і по зриву всіх можливих домовленостей: це мобілізація, референдуми і анексія, ядерний шантаж і навіть підірвав два своїх "Північних потоки", в надії, що "ми заморозимо Європу". Його остання фатальна помилка - він спустив своїх псів, Кадирова і Пригожина, на вищий генералітет", - заявив Піонтковський.

Режим Путіна підірваний: що відбувається в Росії

В Інституті вивчення війни (ISW) прийшли до висновку, що в Кремлі набирає обертів розкол, а "стабільність" режиму Путіна вже підірвана. Кривавий диктатор отримує все більше критики від своїх же чиновників.

Російський опозиційний політик Михайло Ходорковський заявив, що у військово-політичному керівництві РФ назрівають дивні зміни. Глава "вагнерівців" Євген Пригожин і глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров прагнуть змістити Міністра оборони Сергія Шойгу. У той же час наступник Шойгу може стати наступником Путіна.