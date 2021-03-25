Всі, хто отримав першу дозу вакциною Covishield, також отримає другу дозу, яка зроблена на цій платформі, наголосив Ляшко.

Заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко запевнив, що українці, які щепились першою дозою Covishield, отримають і другу, незважаючи на те, що Індія призупинила експорт вакцини за кордон.

Про це сказав 25 березня в прямому ефірі ТСН.

"Ми сьогодні використовуємо 500 тисяч доз цієї вакцини для першого щеплення. Національна технічна група експертів, враховуючи рекомендації із Британії, Німеччини, Франції, також рекомендувала Міністерству охорони здоров'я перенести другу дозу із чотирьох тижнів на 12 тижнів. Тому у нас є в запасі три місяці, щоб поставити наступні партії вакцини", - пояснив Ляшко.

Читайте такожКитайська вакцина Sinovac прибула в Україну (фото)Головний санлікар наголосив, що до України в межах ініціативи COVAX у травні прибуде 1,7 мільйона доз вакцини SKBio, яка виробляється у Південній Кореї за ліцензією AstraZeneca. Її вистачить, щоб зробити, як перше, так і друге щеплення, додав заступник голови МОЗ.

"Хотів би наголосити, що вакцина від AstraZeneca - незалежно від того, на якій платформі вона виробляється: чи це на європейському майданчику, чи в Індії, чи в Кореї - вона може бути поєднаною, як для першого, так і для другого щеплення. А тому в нас очікується наступна поставка вакцини", - пояснив він.

Скандал довкола поставок CoviShield до України

Щеплення в Україні роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

19 березня Степанов заявив, що півтора мільйона доз CoviShield (AstraZeneca) очікують на відправлення в Україну від індійського Serum-інституту (Serum Institute of India, Інститут сироватки крові). Очікується тільки дозвіл уряду Індії.

24 березня голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив, що постачання наступної партії вакцини CoviShield (AstraZeneca) до України може бути відкладено на певний термін.

За словами Радуцького, причиною цього стала інформаційна кампанія, розгорнута проти цієї вакцини в Україні.

Парламентар зазначив, що Міністерство закордонних справ отримало лист від посольства Індії, у якому підкреслюється неприпустимість дискредитаційних заяв стосовно Індії як виробника медичних препаратів та вакцини AstraZeneca (CoviShield), що постачається до України.

Пізніше стало відомо, що Індія призупинила експорт вакцини від COVID-19 CoviShield (AstraZeneca) через внутрішній попит.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко