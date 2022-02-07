Президенти обговорили поточні дипломатичні зусилля.

Президент США Джозеф Байден та президент Франції Емманюель Макрон телефоном обговорили ситуацію щодо нарощування російських сил вздовж кордону з Україною.

Про це йдеться в офіційній заяві Білого дому.

"Сьогодні президент Джозеф Р. Байден-молодший розмовляв з президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери обговорили поточні дипломатичні зусилля та зусилля стримування у відповідь на продовження військового нарощування Росії на кордонах України", - йдеться у повідомленні.

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"Вони домовилися, що їхні команди залишатимуться на зв’язку та продовжуватимуть консультації з союзниками та партнерами, включаючи Україну", - заявили у Білому домі.

Нагадаємо, раніше радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може розпочати військові дії проти України у будь-який день, а напад може мати різні форми.

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