Народний депутат від "Слуги народу" Марія Мезенцева стала новим головою постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї Ради Європи.
Читайте такожКулеба затролив президента Чехії за порівняння штурму Капітолія з ЄвромайданомПро це повідомив у своєму Телеграм-каналі член делегації, народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
"Щойно після понад тригодинних дебатів делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи на своєму онлайн-засіданні замінила голову делегації України в ПАРЄ. Замість Єлизавети Ясько нею стала нардеп від "Слуги народу" Марія Мезенцева", - написав він.
Гончаренко додав, що за Мезенцеву проголосували 10 членів делегації від "СН", обидва представники "Опозиційної платформи - За життя" і представник групи "Партія "За майбутнє".
Водночас, за словами Гончаренка, представники "ЄС", "Голосу", "Батьківщини" і деякі представники "Слуги народу" за це не голосували.
"На віце-президента ПАРЄ делегацією висунуто нардепа від "Слуги народу", голову Комітету з міжнародних справ Олександра Мережка", - додав він.
Перебіг подій
- 20 вересня 2019 року головою постійної делегації Верховної Ради України в ПАРЄ стала член парламентського комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, народний депутат від "Слуги народу" Єлизавета Ясько.
- На посаду голови делегації розглядалися дві кандидатури: Ясько та іншої представниці "Слуги народу" Марії Мезенцевої.
- Після обговорення члени делегації рейтинговим голосуванням обрали головою Ясько.
- Першим заступником голови делегації став представник "Батьківщини" Сергій Соболєв, а заступником - представник "Голосу" Рустем Умеров.
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