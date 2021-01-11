Вона замінила на цій посаді народного депутата від "Слуги народу" Єлизавету Ясько.

Народний депутат від "Слуги народу" Марія Мезенцева стала новим головою постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Читайте такожКулеба затролив президента Чехії за порівняння штурму Капітолія з ЄвромайданомПро це повідомив у своєму Телеграм-каналі член делегації, народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Щойно після понад тригодинних дебатів делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи на своєму онлайн-засіданні замінила голову делегації України в ПАРЄ. Замість Єлизавети Ясько нею стала нардеп від "Слуги народу" Марія Мезенцева", - написав він.

Гончаренко додав, що за Мезенцеву проголосували 10 членів делегації від "СН", обидва представники "Опозиційної платформи - За життя" і представник групи "Партія "За майбутнє".

Водночас, за словами Гончаренка, представники "ЄС", "Голосу", "Батьківщини" і деякі представники "Слуги народу" за це не голосували.

"На віце-президента ПАРЄ делегацією висунуто нардепа від "Слуги народу", голову Комітету з міжнародних справ Олександра Мережка", - додав він.

Перебіг подій

20 вересня 2019 року головою постійної делегації Верховної Ради України в ПАРЄ стала член парламентського комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, народний депутат від "Слуги народу" Єлизавета Ясько.

На посаду голови делегації розглядалися дві кандидатури: Ясько та іншої представниці "Слуги народу" Марії Мезенцевої.

Після обговорення члени делегації рейтинговим голосуванням обрали головою Ясько.

Першим заступником голови делегації став представник "Батьківщини" Сергій Соболєв, а заступником - представник "Голосу" Рустем Умеров.

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Автор: Тетяна Поляковська