Марків - Слідчий комітет РФ вимагає арешту українського військового - ТАСС / REUTERS

Слідчий комітет Росії хоче заочного арешту українця Віталія Марківа, якого суд в Мілані повністю виправдав у звинуваченнях про нібито вбивство італійського журналіста та російського перекладача 2014 року під Слов’янськом.

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Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на прес-службу Басманного суду. Станом на 11:50 11 грудня така інформація на сайті суду відсутня.

«До суду надійшло клопотання про заочний арешт Віталія Марківа, звинуваченого за частиною другою статті 105 КК РФ», – цитує агентство повідомлення суду.

Справа Марківа: суд та повернення в Україну

  • Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.
  • 12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення.
  • 20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківа. Розгляд скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувався навесні 2020 року, однак початок апеляційного процесу було заблоковано через пандемію COVID-19.
  • У скарзі сторона захисту просила остаточно і беззастережно виправдати Марківа.
  • 24 жовтня на попередньому засіданні захист Марківа надав апеляційному суду незаперечні докази його невинуватості.
  • З листопада апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа.
  • 4 листопада Марків прибув до Києва.

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Автор: УНІАН