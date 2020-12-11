Слідчий комітет Росії хоче заочного арешту українця Віталія Марківа, якого суд в Мілані повністю виправдав у звинуваченнях про нібито вбивство італійського журналіста та російського перекладача 2014 року під Слов’янськом.
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Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на прес-службу Басманного суду. Станом на 11:50 11 грудня така інформація на сайті суду відсутня.
«До суду надійшло клопотання про заочний арешт Віталія Марківа, звинуваченого за частиною другою статті 105 КК РФ», – цитує агентство повідомлення суду.
Справа Марківа: суд та повернення в Україну
- Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.
- 12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення.
- 20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківа. Розгляд скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувався навесні 2020 року, однак початок апеляційного процесу було заблоковано через пандемію COVID-19.
- У скарзі сторона захисту просила остаточно і беззастережно виправдати Марківа.
- 24 жовтня на попередньому засіданні захист Марківа надав апеляційному суду незаперечні докази його невинуватості.
- З листопада апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа.
- 4 листопада Марків прибув до Києва.
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