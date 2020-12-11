З листопада апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа.

Слідчий комітет Росії хоче заочного арешту українця Віталія Марківа, якого суд в Мілані повністю виправдав у звинуваченнях про нібито вбивство італійського журналіста та російського перекладача 2014 року під Слов’янськом.

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Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на прес-службу Басманного суду. Станом на 11:50 11 грудня така інформація на сайті суду відсутня.

«До суду надійшло клопотання про заочний арешт Віталія Марківа, звинуваченого за частиною другою статті 105 КК РФ», – цитує агентство повідомлення суду.

Справа Марківа: суд та повернення в Україну

Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.

12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення.

20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківа. Розгляд скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувався навесні 2020 року, однак початок апеляційного процесу було заблоковано через пандемію COVID-19.

У скарзі сторона захисту просила остаточно і беззастережно виправдати Марківа.

24 жовтня на попередньому засіданні захист Марківа надав апеляційному суду незаперечні докази його невинуватості.

З листопада апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа.

4 листопада Марків прибув до Києва.

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Автор: УНІАН